11 sep 2025 , 13:33

La Fiscalía reveló que una de las empresas vinculadas a alias Fito mantuvo contratos con CELEC y el SNAI

Estas revelaciones se dieron en la audiencia de vinculación del líder de Los Choneros, su esposa, hijos, padres y empresas.

   
Televistazo
Redacción y Televistazo
Desde el 8 de septiembre, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, sus padres, esposa e hijos, son procesados penalmente por lavado de activos. En total son 10 personas y cuatro empresas.

Durante la audiencia de vinculación, la fiscal Belén Luna hizo puntuales revelaciones.

Por ejemplo, que una de las empresas de Fito, constituidas por su esposa Inda Mariela Peñarrieta “Queenwater S.A., dedicada supuestamente al embotellamiento de agua, suscribió 14 contratos con CELEC entre 2020 y 2024 y previamente mantenía contratos con Concarpexa, proveedora de servicios de alimentación para el SNAI”.

Lo último, según Fiscalía, en centros penitenciarios controlados por Fito como Bahía de Caráquez, Portoviejo y Guayaquil.

La Fiscal Luna también reveló que en este proceso penal, iniciado el 3 de junio pasado, se incluyeron evidencias incautadas días después de la recaptura de alias Fito, como un lote de joyas con inscripciones como “Adolfo” y símbolos característicos de la organización criminal Los Choneros, como el león y la corona. Un perito las valoró en USD 2 millones 096 mil.

De acuerdo a la investigación, Fito y sus tres clanes familiares ejecutaron operaciones para beneficiarse de activos de origen ilícito provenientes de diversos delitos cometidos no solo en Ecuador, sino también en Estados Unidos y Argentina.

Este último país notificó, a través de asistencia penal internacional, que en su territorio existe un proceso por lavado de activos, denominado caso Orión, en el que se señala expresamente que Fito representa “un peligro para la seguridad nacional” al estar vinculado con el Cartel de Sinaloa y a las FARC de Colombia.

