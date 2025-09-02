Alias Fito enfrentará su proceso judicial número 24 en Ecuador este 3 de septiembre

Alias Fito, cabecilla de la banda delictiva Los Choneros, enfrentará este miércoles 3 de septiembre su proceso judicial número 24 en Ecuador. La Fiscalía General del Estado (FGE) le formulará cargos por lavado de activos, causa en la que también están involucrados miembros de su círculo familiar. El jefe criminal comparecerá a esta diligencia de manera remota, pues actualmente se encuentra recluido en Estados Unidos, donde afronta otros siete cargos y tiene prevista una audiencia el 19 de septiembre en la Corte de Brooklyn.

La audiencia de vinculación estaba programada para el viernes 29 de agosto, pero se suspendió debido a que cuatro de los investigados no habían designado abogados. Ante esta situación, la jueza asignó una defensora pública para esos procesados y advirtió que asumirá la defensa de cualquier otro imputado que se presente sin representación legal, con el fin de evitar nuevos diferimientos. En total, son 15 las personas que serán procesadas en esta causa.

De acuerdo con la FGE, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, encabezaba una estructura familiar delictiva dedicada al lavado de activos. El Ministerio Público sostiene que los recursos ilícitos provenían de actividades como narcotráfico, sicariato, secuestro y robo. Posteriormente, su entorno cercano se encargaba de administrar e introducir ese dinero en la economía formal mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles en efectivo.

Las investigaciones también detectaron presuntas conexiones económicas y financieras entre la organización de 'Fito' y funcionarios, incluidos miembros de la Policía Nacional, personal del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) e incluso elementos del Cuerpo de Bomberos. Estos hallazgos serán expuestos durante la formulación de cargos prevista para mañana.

Este nuevo proceso se suma a los 23 que 'Fito' acumuló entre 2010 y 2024 en el país. Ocho de esos expedientes corresponden a asesinatos, cinco a tenencia ilegal de armas, tres a delincuencia organizada y uno a asociación ilícita. Además, desde agosto pasado permanece pendiente la resolución del llamado a juicio por el delito de evasión, luego de que escapara de la cárcel en enero de 2024.

En paralelo, el jefe de Los Choneros continúa enfrentando la justicia en Estados Unidos, donde fue recluido tras su recaptura y posterior extradición. Allí tiene abiertas siete causas relacionadas con tráfico de drogas y armas. El próximo 19 de septiembre se desarrollará su segunda audiencia en la Corte de Brooklyn, una diligencia clave para definir su futuro judicial en territorio norteamericano.