Alias Fito: Un perito determinó que las joyas del cabecilla de Los Choneros estaban valoradas en USD 2 millones

Los relojes, las cadenas y los anillos hallados en la casa de Montecristi, Manabí donde fue capturado Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla máximo de Los Choneros, están valorados en más de USD 2 millones.

Así lo reveló un informe realizado por un perito, que fue revelado en la reciente audiencia de formulación de cargos por el caso de lavado de activos denominado Blanqueo Fito.

"Un perito valoró dichas joyas en USD 2 096 803,19, evidenciando un incremento patrimonial inusual e injustificado, dado que el procesado no registra actividades económicas, financieras, societarias ni laborales lícitas", dijo la fiscal del caso.

Las fuerzas del orden encontraron los objetos tras hacer un segundo allanamiento, una semana después de alias Fito fuese recapturado. La remoción de tierra para localizar dos búnkeres adicionales se realizó con dos retroexcavadoras y un tractor.

Fue señalado que las joyas tenían inscripciones como “Adolfo” y símbolos característicos de la organización criminal Los Choneros, tales como leones y coronas.

Tras finalizar la audiencia, ordenó prisión preventiva para la esposa, dos hijos, la madre, un hermano y dos cuñados de alias Fito, quien está extraditado en Estados Unidos.