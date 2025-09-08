Caso Peces Dorados: Así fueron los movimientos millonarios de la red de alias Mexicano

Según las plataformas privadas de análisis de comercio exterior <a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://es.importgenius.com/ecuador/exporters/pezymar-export-s-a-s target=_blank>ImportGenius</a> y <a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.veritradecorp.com/en/ecuador/imports-and-exports-pezymar-export-sas/ruc-2490038534001?utm_source=chatgpt.com target=_blank>Veritrade</a>, la compañía registró al menos 94 envíos de productos a cuatro países: Alemania, Bulgaria, Bélgica y Brasil. La