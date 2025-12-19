Fiscalía formulará cargos contra Tannya Varela, Rodney Rengel y un policía

La excomandante de Policía, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/tannya-varela target=_blank>Tannya Varela</a>, el expolicía <b>Rodney Rengel</b>, y el policía José Luis Erazo, serán procesados formalmente este viernes 19 de diciembre en la Corte Provincial de Pichincha tras <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/caso-leon-troya-por-que-fue-relacionada-cierre-investigacion-tannya-varela-PM10582850 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/tannya-varela-comandante-policia-mafia-investigaciones-HM10581420 target=_blank></a>