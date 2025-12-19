Fiscalía formulará cargos contra Tannya Varela, Rodney Rengel y un policía

La excomandante de Policía, Tannya Varela, el expolicía Rodney Rengel, y el policía José Luis Erazo, serán procesados formalmente este viernes 19 de diciembre en la Corte Provincial de Pichincha tras su detención en la víspera.

La audiencia se instaló pasadas las 10:50. La Fiscalía General del Estado los acusa del presunto delito de difusión de información de circulación restringida.

Al término de la audiencia, se conocerá qué medidas cautelares recibirán: prisión preventiva, presentaciones periódicas, grillete electrónico o prohibición de salida del país.

Varela fue comandante general de la Policía durante los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso entre marzo 2021 y enero 2022. Es señalada como una de las personas que ordenó cerrar el caso León de Troya, que revelaba los vínculos de la mafia albanesa con Rubén Chérres (+) y Danilo Carrera, cuñado del entonces presidente Guillermo Lasso.

Mientras que Rodney Rengel estuvo a cargo de la investigación del caso León de Troya. Él aseveró que la mafia albanesa llegó a financiar la campaña electoral de Lasso en 2021.

Dijo que tenía amenazas de muerte y salió del país. Fue detenido en el aeropuerto de Quito ingresando al país para pasar con su familia, dijo su padre.

