18 dic 2025

Caso León de Troya: ¿Por qué fue relacionada al cierre de la investigación, Tannya Varela?

La Policía interrumpió la investigación de los nexos narcodelictivos de la mafia albanesa en Ecuador que apuntaban al cuñado del expresidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera.

   
Registro
Diego Puente
Tannya Varela se hizo ampliamente conocida el 22 de marzo del 2021, cuando fue designada Comandante General de Policía por el presidente Lenín Moreno y ratificada, dos meses después, por el mandatario Guillermo Lasso.

Su nombre se ha mantenido en la esfera pública al ser señalada como una de las responsables de emitir un informe que se usó para cerrar el Caso León de Troya que buscaba los nexos narcodelictivos de la mafia albanesa en Ecuador y que apuntaba al cuñado de Lasso, Danilo Carrera y su amigo Rubén Cherrez, luego asesinado.

Un informe del Grupo Parlamentario Anticorrupción, en el que participó Fernando Villavicencio, sostiene que Varela y el oficial a cargo de León de Troya expusieron el caso a Guillermo Lasso en Carondelet.

Lea: La excomandante de la Policía Nacional, Tannya Varela, fue detenida este 18 de diciembre

Él confirmó esa cita, pero dijo que no ordenó su archivo. Ocho meses después, la investigación fue cerrada. Solo por filtraciones periodísticas se reabrió y se unió a otro procesado bautizado como Encuentro.

Los asambleístas también dijeron que el albanés, Dritan Gjika, quien comandaba la Mafia Albanesa en Ecuador, y era socio de Rubén Cherrez, coordinaba la seguridad de la estructura criminal con una oficial de la policía identificada como la madrina, alias que fue relacionado con Varela.

A pesar de estos episodios, recién en mayo de 2024 se conoció que ella, junto a los generales Mauro Vargas, exdirector de Inteligencia, y Giovanni Ponce, exdirector Antinarcóticos, quienes acompañaron los 10 meses de gestión de Varela, eran investigados por el caso llamado Poder Judicial.

Le puede interesar: La Fiscalía acumula en una sola causa los casos León de Troya y el caso Encuentro

Entonces, la fiscal Diana Salazar dijo que se investigaba la intervención de altos mandos de la Policía para beneficiar a los indagados del caso León de Troya.

