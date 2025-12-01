Fernando Villavicencio | Fiscalía allanó domicilios de dos abogados de Xavier Jordán

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una nueva investigación derivada del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Una jueza de Azuay autorizó el allanamiento a los domicilios de dos abogados del procesado Xavier Jordán, pues la institución sospecha que el repentino cambio de postura de un testigo estaría relacionado con una presunta asociación ilícita para desacreditar el caso Magnicidio FV.

El pasado viernes fueron allanadas, en Cuenca, las viviendas de los abogados Juan Carlos Salazar y Jesús Naranjo, defensores de Jordán, quien está prófugo por el caso Metástasis y es procesado por el asesinato de Villavicencio. La información fue difundida por el propio Jordán, que publicó la orden de allanamiento, la cual incluía la incautación de dispositivos electrónicos.

La diligencia se enmarca en una nueva investigación abierta por la Fiscalía por el delito de asociación ilícita, en contra de Jordán; su abogado estadounidense, Richard Díaz; y Marcelo Lasso Saavedra. Este último era testigo de la FGE, pero apareció retractándose en una versión privada, recabada por Díaz al margen del proceso penal.

El nuevo expediente surge de un informe enviado por el director de Comunicación de la FGE, basado en el monitoreo de redes sociales, documento que consta en la boleta de allanamiento. Según ese oficio, "los procesados en el caso Magnicidio FV se activaron en los últimos días, insistiendo en imponer narrativas sin sustento para desviar la atención de los hechos que los señalan como sospechosos".

La Fiscalía considera que el cambio de testimonio de Lasso evidenciaría conductas delictivas y que formaría parte de un plan para deslegitimar la investigación. Ante ello, presentó a una jueza de Azuay un informe policial que concluye que los abogados Salazar y Naranjo tendrían información relevante sobre estos hechos, motivo por el cual solicitó el allanamiento.

"Están haciendo ver que ha podido existir compra de conciencia. Y eso demuestra la actuación que ellos tienen", señaló Patricio Rodero, abogado de las hijas de Fernando Villavicencio.

En su cuenta de X, el procesado Xavier Jordán cuestionó el allanamiento a sus abogados y afirmó que se trata de una persecución.