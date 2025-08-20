La Fiscalía aclara que continúa investigando la muerte del general Jorge Gabela

La Fiscalía General respondió a las declaraciones de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/patricia-ochoa target=_blank>Patricia Ochoa</a></b>, viuda del excomandante de la <b>Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE)</b>, <b>Jorge Gabela Bueno.</b> La mujer denunció, en redes sociales, que temía <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/caso-gabela-quienes-son-los-involucrados-y-que-paso-con-ellos-CE5565774 target=_blank></a></b>