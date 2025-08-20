La Fiscalía aclara que continúa investigando la muerte del general Jorge Gabela

La Fiscalía General respondió a las declaraciones de Patricia Ochoa, viuda del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Gabela Bueno. La mujer denunció, en redes sociales, que temía por el posible archivo de la investigación por la ejecución extrajudicial de su esposo. El alto oficial fue acribillado en la puerta de su vivienda, el 29 de diciembre de 2010.

Gabela se dio a conocer por sus constantes denuncias tras la compra de los helicópteros Dhruv y se sospecha que su asesinato haya sido a raíz de tales denuncias. Ocho dijo que el caso iba a ser archivado porque no existen pruebas para seguir el proceso.

Ante eso, la Fiscalía emitió un comunicado hoy, miércoles 20 de agosto de 2025, en X. Con base en el artículo 11, numeral 11 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), argumentó que mantuvo una reunión reservada con Ochoa y esa información se encuentra protegida por la reserva de la ley. "La institución se preserva en las facultades que le asisten frente a la vulneración de la norma".

Asimismo, la Fiscalía continúa ejecutando las diligencias hasta agotar las líneas de investigación sobre los tres procesos en curso relacionados con el caso del general Gabela.

