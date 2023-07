Añadió que Fiscalía debe actuar en muchos aspectos y el informe no ha deslindado al expresidente Rafael Correa Delgado, aunque él no es el autor intelectual. "Estamos hablando de aspectos que conocieron a través de la Junta de Defensa Nacional . En las cosas de omisión ahora ya no tenemos encubrimiento, ya tenemos un asunto de participación y autor que se trata de forma diferente en el Código Penal . La Fiscalía tendría que hacer eso".

Arturo Moscoso, integrante de la Comisión conformada por el Gobierno para investigar el caso Gabela, manifestó que otro tema a investigar la desaparición del tercer informe durante el gobierno de Rafael Correa. ¿Qué se debe hacer frente a ello?

Román insistió que la muerte del general Gabela no es delito común y los exministros de Justicia e Interior, Ledy Zúñiga y José Serrano respectivamente, deben ser investigados. Ahora, ella es candidata a asambleísta y no ha comparecido, pero un tema político no es justificativo para que no asista a la Fiscalía General.

Presentó un escrito a esa entidad para que ella comparezca bajo previsiones legales y utilizando la fuerza pública.

