Caso Gabela: Fiscalía archiva investigación clave en el crimen del general Jorge Gabela

La investigación por ejecución extrajudicial del general Jorge Gabela será archivada, según alertó ayer en sus redes sociales su viuda, Patricia Ochoa:

Esto ocurre cuando han pasado 15 años del asesinato del ex comandante de la FAE, quien denunció irregularidades en la compra de los helicópteros Dhruv durante el gobierno de Rafael Correa.

Esa investigación inició en 2018, luego de que una comisión multipartidista de la Asamblea Nacional determinó que el asesinato del ex comandante de la FAE, en 2010, fue un posible crimen de Estado.

En 2019, el caso pasó a la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía, con carácter de imprescriptible.

Ecuavisa conoció que el fiscal Ángel Cujilema informó verbalmente a la viuda de Gabela que, al no encontrarse elementos, siete años después, la investigación se archivará y se reabrirá sólo cuando haya elementos nuevos.

Con ello, el crimen del general Gabela sigue impune, a casi 15 años, y se desconocen sus motivaciones.

En el caso hay una sentencia, una investigación en curso y un proceso que caducó.

La sentencia de 2012 fue contra los cinco autores materiales del crimen y dictada en medio de vacíos y denuncias de irregularidades.

En curso está la investigación previa por la desaparición del llamado “tercer producto”, que es la parte del informe del perito Roberto Meza, que determinaba la motivación política del crimen y sus posibles autores intelectuales.

El proceso más avanzado era por peculado en la compra de los helicópteros Dhruv, con 18 investigados. Gabela denunció públicamente irregularidades en esa compra. En 2023, el ex juez de la Corte Nacional Luis Rivera permitió que caducara, y la Fiscalía presentó una acción en la Corte Constitucional para reactivarlo.

Ahora, el caso que debía determinar a los autores intelectuales será archivado. La Fiscalía no ha emitido un pronunciamiento oficial.