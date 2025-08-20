Caso Gabela: Fiscalía archiva investigación clave en el crimen del general Jorge Gabela

La viuda del general <a href=https://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;opi=89978449&amp;url=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jorge-gabela&amp;ved=2ahUKEwjw7e6CnJqPAxWFQjABHbDLEusQFnoECBoQAQ&amp;usg=AOvVaw0hIOGDWLLX52K-Y9h3a0zK>Jorge Gabela</a>, Patricia Ochoa, advirtió en redes sociales que la <b>Fiscalía archivará la investigación</b> por el delito de ejecución extrajudicial. Esto ocurre cuando han pasado 15 años<a href=https://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;opi=89978449&amp;url=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/caso-gabela-15-anos-de-la-compra-de-los-dhruv-y-12-de-la-muerte-del-excomandante-de-la-fuerza-aerea-ecuatoriana-FF5564645&amp;ved=2ahUKEwjw7e6CnJqPAxWFQjABHbDLEusQFnoECB4QAQ&amp;usg=AOvVaw3oO0TdxGO72SdUyMxLu433></a> <a href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/caso-gabela-quienes-son-los-involucrados-y-que-paso-con-ellos-CE5565774></a> <b></b>