Algo que dejan claro es que no han detectado fentanilo en polvo o pastillas, solo en su versión líquida. "En operativos hemos encontrado fentanilo de tipo ampolleta. Es decir, un fármaco que es recetado de forma legal, pero que personas que han tenido acceso a este fármaco lo ofertan en redes sociales como sobrantes ", explicó a EFE el general Pablo Ramírez, director nacional antidrogas de la Policía.

Ese antecedente provocó que el país consumiera más de este fármaco en los últimos dos años de lo que anteriormente se hacía.Y aclara que el fentanilo no es de venta libre .

De su parte, Pérez menciona que los decomisos que ha hecho la Policía están relacionados con productos de origen medicinal, y no se trata de la droga sintética que se fabrica para consumo de personas adictas . Además, precisa que esas incautaciones, de acuerdo a los informes policiales, no tienen registro sanitario de Ecuador, por lo que estarían ingresando de forma ilegal. Lo que se convierte en una posibilidad de que terminen dentro del microtráfico de droga local.

El proceso de fiscalización lo realiza la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ( Arcsa ), quienes son los encargados de llevar la contabilidad de cuántos medicamentos se han entregado. Intentamos conocer detalles de las importaciones y consumo del farmaco en el país , pero solicitamos una entrevista a la institución y aún no han respondido a nuestro pedido.

Aclara esto, porque no tiene sentido el contrabando de fentanilo para consumo medicinal, ya que las importaciones se adquieren sin mayores restricciones en el país bajo el control de Arcsa.

Por ello, es clave dar seguimiento a lo que ocurre para determinar si esas incautaciones iban a terminar en manos de narcos. Francisco Pérez explica que se trata de una droga cara y que no es de consumo para poblaciones de muy escasos recursos, “no es como la hache o como la marihuana que están más ampliamente distribuidas y que se consume en otros grupos etarios, el fentanilo es un poco más exclusiva, por llamarlo así. Pero claro, todavía no sabemos cuál va a ser el impacto”.

Lo que nos asegura el Ministerio de Salud, es que seguramente la gente que se dedica a este tipo de comercio ilícito ha comenzado ya a analizar un nuevo mercado para el microtráfico, porque no han tenido reportes de grandes cantidades encontradas en los operativos, “son pequeñas cantidades que están seguramente en introducción y que no se estaría comercializando en la calle”.

La psiquiatra Julieta Sagnay, quien recibe pacientes en el Instituto de Neurociencias de Guayaquil, dice que ella ha podido evidenciar exactamente el mismo cuadro que presenta un adicto al fentanilo, “y son mis pacientes que en muchos casos han recaído porque no han recibido ayuda oportuna”.

Otro detalle que resalta Sagnay en la sustancia que se consume actualmente en las calles es de un color distinto a lo que había antes como hache. “Lo que se ve ahora es como un color naranja que demuestra la diferencia entre lo que era la hache hace unos cinco años y lo que se consume en este momento”, resalta

Pérez, dice que varias instituciones mantienen reuniones, incluso con organismos internacionales para, precisamente, alertar antes de que sea mucho más difícil controlar la situación.

Uno de los controles que ya hace el Ministerio de Salud es la vigilancia del tipo de intoxicaciones que ocurren con fármacos, “y no solo con fentanilo, sino con una lista extensa que incluye diazepam, midazolam, fluoxetina que son otros fármacos psicoactivos y que pueden también ser utilizados eventualmente por personas adictas”, explica Francisco Pérez.

Actualmente, el Ministerio de Salud y Arcsa trabajan en conjunto para identificar la trazabilidad de todos los fármacos que ingresan de manera legal al Ecuador y poder identificar si hay una desviación, “por ejemplo, un grupo de fármacos que desaparezca de alguna bodega. Esto podría alertarnos que existe ya un consumo diferente”, dijo el viceministro.

