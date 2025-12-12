Seguridad
12 dic 2025 , 10:33

Un extranjero fue inadmitido en Ecuador por alertas de abuso sexual a menores

Ocurrió en el Punto de Control Migratorio Huaquillas (El Oro). Hubo intercambio de información con Colombia y el trabajo coordinado con la Unidad Anticriminal de la Policía.​​​​​​

   
  • Un extranjero fue inadmitido en Ecuador por alertas de abuso sexual a menores
    Fotografía referencial de una persona detenida. ( Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

Un colombiano que supuestamente intentaba ingresar al país fue inadmitido en el Punto de Control Migratorio Huaquillas (El Oro), sur del Ecuador, informó el Ministerio del Interior.

El intercambio de información con Colombia y el trabajo coordinado con la Unidad Anticriminal (BAC) de la Policía Nacional ​​​​​​confirmó que el individuo tenía dos órdenes de captura vigentes, en Bogotá, por actos sexuales con menores.

Se aplicó la inadmisión, con base en el artículo 137, causal 7, de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. "Al representar un riesgo para la seguridad pública. Reforzamos los controles para impedir el ingreso de personas que amenacen la integridad y seguridad de nuestra ciudadanía", informó el Ministerio del Interior.

Le puede interesar: Una mujer fue extraditada desde Colombia a Ecuador por presunto tráfico de drogas

Otro caso en esta semana

El pasado 10 de diciembre, El Ministerio del Interior informó que, en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, ubicado en la parroquia de Tababela, un mexicano que pretendía ingresar al Ecuador fue inadmitido.

La razón: "registraba antecedentes penales de alta relevancia internacional". En los controles migratorios y de cooperación internacional, se confirmó que el hombre fue sentenciado, en EE. UU., por narcotráfico y lavado de dinero.

Fue deportado a México para cumplir una pena de 300 meses de cárcel. Asimismo, en la Policía Nacional se confirnó que el individuo sería integrante de una organización criminal.

Le puede interesar: Caso Las Malvinas | Fiscalía ha pedido sentencia contra 10 militares, aún faltan siete

Temas
Abuso sexual
Menores de edad
Frontera sur
extranjero
Policía Nacional
Ministerio del Interior
Bogotá
Ecuador
El Oro
Colombia
Huaquillas
Noticias
Recomendadas