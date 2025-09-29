Seguridad
1 500 tacos de explosivos que iban a Imbabura fueron decomisados en Loja

El cargamento llegó desde Piñas, en El Oro, camuflado bajo la fachada de alimentos.

   
    El valor total de la mercancía incautada ronda los 75 000 dólares, de acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg.
1 500 tacos de explosivos en emulsión (Emulnor) y otros artefactos detonantes fueron decomisados por la policía este lunes 29 de septiembre en la terminal terrestre de la ciudad de Loja. Los artefactos llegaron desde Piñas, en El Oro, y su destino final iba a ser Ibarra, provincia de Imbabura.

Según información policial, el cargamento llegó camuflado bajo la fachada de alimentos. En imágenes se observa que los explosivos estaban dentro de sacos negros y cartones. Ante la sospecha sobre el contenido, los paquetes fueron inspeccionados en una bodega de la terminal.

Lea también: Guayaquil: Criminales destruyeron locales de La Bahía con explosivos en un atentado terrorista

Además de los 1 500 tacos de explosivos, los agentes encontraron cuatro rollos de cordón detonante y varias cápsulas detonantes, elementos que permiten la iniciación de este tipo de explosivos. El material fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades competentes para la investigación.

El valor total de la mercancía incautada ronda los 75 000 dólares, de acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg. ( Policía Nacional )

El Emulnor es un explosivo gelatinoso, de uso común en minería y obras civiles por su alta resistencia al agua y su mayor estabilidad durante el transporte y el almacenamiento en comparación con la dinamita tradicional. No obstante, en Ecuador, este tipo de explosivos también ha sido empleado en atentados al menos desde 2023. Este producto suele llegar desde Perú.

Revise además: Un motociclista colocó un explosivo en un carro en Los Almendros, sur de Guayaquil

Por otra parte, las autoridades indagan si este cargamento estaba destinado a ser utilizado en el contexto de las protestas violentas contra el Gobierno de Daniel Noboa, que hasta este lunes habían dejado un muerto, 12 militares heridos y 17 uniformados presuntamente secuestrados, de acuerdo con la versión del Ejecutivo.

Imbabura es el epicentro de las manifestaciones y ha concentrado la mayoría de los hechos violentos.

