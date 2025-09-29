1 500 tacos de explosivos que iban a Imbabura fueron decomisados en Loja

1 500 tacos de explosivos en emulsión (Emulnor) y otros artefactos detonantes fueron decomisados por la policía este lunes 29 de septiembre en la terminal terrestre de la ciudad de Loja. Los artefactos llegaron desde Piñas, en El Oro, y su destino final iba a ser Ibarra, provincia de Imbabura.

Según información policial, el cargamento llegó camuflado bajo la fachada de alimentos. En imágenes se observa que los explosivos estaban dentro de sacos negros y cartones. Ante la sospecha sobre el contenido, los paquetes fueron inspeccionados en una bodega de la terminal.

Además de los 1 500 tacos de explosivos, los agentes encontraron cuatro rollos de cordón detonante y varias cápsulas detonantes, elementos que permiten la iniciación de este tipo de explosivos. El material fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades competentes para la investigación.

El valor total de la mercancía incautada ronda los 75 000 dólares, de acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg.