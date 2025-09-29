Política
29 sep 2025 , 15:48

Embajadora de la Unión Europea pide liberar a militares que el Gobierno dice fueron secuestrados en Imbabura

Además de la embajadora de la UE, el embajador de Italia en Ecuador aseguraron que formaron parte del convoy que se desplazó anoche a Imbabura y que fue atacado.

   
  • Embajadora de la Unión Europea pide liberar a militares que el Gobierno dice fueron secuestrados en Imbabura
    Jekaterina Doródnova, embajadora de la Unión Europea (UE) en Ecuador. ( Asamblea Nacional )
Fuente:
Agencia
user placeholder

EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

La embajadora de la Unión Europea (UE) en Ecuador, Jekaterina Doródnova, pidió este lunes 29 de septiembre la liberación de 17 militares que, según el Gobierno Nacional, fueron secuestrados en el marco de las manifestaciones indígenas, un hecho que niega la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), convocante de las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel.

Así lo manifiesta en un video en el que comenta sobre su participación en el convoy -liderado por el presidente de la República, Daniel Noboa- que se desplazó anoche con ayuda humanitaria a la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas, que han dejado hasta el momento un manifestante fallecido y doce militares heridos.

Lea también: Daniel Noboa mantiene encuentros a puerta cerrada en Imbabura, epicentro del paro nacional

"Yo, como otros embajadores acepté la invitación a formar parte de este convoy. Entendemos que es un esfuerzo que está haciendo el Gobierno Nacional para abastecer a la provincia de Imbabura con todo lo necesario", comentó.

Y relató que recibieron "algunos golpes de piedras contra el auto. Hemos visto que ha habido bloqueos, hemos visto troncos de los árboles (cruzados en la carretera). Nosotros consideramos que todo el mundo tiene derecho a manifestar, pero pacíficamente y rechazamos todo tipo de violencia", dijo.

"Lamentamos el hecho de que varios militares han sido heridos y secuestrados, y me gustaría hacer un llamado a la liberación inmediata de estos militares", dijo.

También el embajador de Italia, Giovanni Danoli, comentó sobre el recorrido en el que participó anoche y que, en condiciones normales, hubiese tomado unas tres horas.

"Fue complicado, más o menos seis horas y media para cubrir 120 kilómetros, eso porque había muchísimos bloqueos. Es muy preocupante, hay mucho maltrato, mucho vandalismo y pensamos en todas las personas sencillas que sufren las consecuencias por eso, porque no pueden ir a trabajar, no pueden llevar su negocio adelante", dijo.

Recalcó que, como embajadores, creen "que la protestas son siempre legítimas, pero tienen que ser en el marco de la ley y sin violencia".

Noboa aseveró este lunes que el convoy que lideraba junto a ministros sufrió una emboscada.

"Se resisten a que Ecuador avance y eligieron la violencia", anotó el mandatario en su cuenta de la red social X en la que agregó: "Ayer emboscaron en Otavalo otro convoy humanitario que yo mismo lideré junto a delegados de la ONU, la UE, el embajador de Italia y el nuncio apostólico. Nos respondieron con violencia".

"Nosotros seguimos: Ecuador no puede retroceder", finalizó en el mensaje en el que adjuntó un vídeo del recorrido del convoy, así como fotografías de vehículos oficiales con los vidrios rotos o trizados.

Niegan secuestro

El Gobierno ha señalado que respeta las protestas pacíficas pero ha advertido que hay infiltrados que han protagonizado "actos de terrorismo" como el ataque del pasado lunes a una estación de policía en Otavalo (Imbabura), en el que destruyeron instalaciones y quemaron diez vehículos policiales y particulares.

El Ejecutivo también ha rechazado la presunta emboscada a un primer convoy con ayuda humanitaria la madrugada del domingo, cuando falleció un manifestante, por disparos del Ejército, según la Conaie, y en el que resultaron heridos doce militares.

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, reiteró este lunes que ellos no son "terroristas" y que no están "financiados por la mafia", en respuesta al discurso del Gobierno, que acusa a manifestantes de perpetrar actos de "terrorismo" durante los ocho días que lleva la protesta, convocada con carácter de nacional, pero que se ha caracterizado por esporádicos cortes de carreteras en unas cinco provincias.

"El verdadero terror lo ha impuesto el Gobierno con su represión contra el pueblo", anotó Vargas en una rueda de prensa.

Revise además: Paro Nacional Ecuador | Convoy militar liderado por ministros llegó a Ibarra

Además, dijo desconocer sobre la retención de militares que denuncia el Gobierno. "Nosotros no somos pueblos que secuestramos. Eso es solamente un invento para ingresar al territorio, asesinar y fusilar", indicó.

Señaló también que "hay mucha gente infiltrada" del "mismo Gobierno" en las protestas. "Tendría (el Gobierno) que investigar eso", dijo.

Temas
Unión Europea
Daniel Noboa
Marlon Vargas
Italia
Imbabura
Otavalo
Noticias
Recomendadas