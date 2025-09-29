Embajadora de la Unión Europea pide liberar a militares que el Gobierno dice fueron secuestrados en Imbabura

La embajadora de la <b>Unión Europea</b> (UE) en <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/convoy-liderado-noboa-atacado-bombas-molotov-imbabura-AJ10194523 target=_blank>Ecuador</a></b>, <b>Jekaterina Doródnova</b>, pidió este lunes 29 de septiembre la liberación de<b> 17 militares </b>que, según el Gobierno Nacional, fueron secuestrados en el<b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/daniel-noboa-encuentro-puerta-cerrada-imbabura-JD10203912 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>