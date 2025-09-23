Un motociclista colocó un explosivo en un carro en Los Almendros, sur de Guayaquil

Un carro quedó parcialmente destruido tras ser atacado con un explosivo en la ciudadela Los Almendros, en el sur de Guayaquil. El artefacto fue colocado alrededor de las 04:00 de este martes 23 de septiembre por un sujeto que se movilizaba en una motocicleta. El individuo fue captado por una cámara de videovigilancia.

En las imágenes se observa que el hombre recorrió varias veces el sector antes de abandonar el explosivo. La onda expansiva destruyó vidrios de viviendas aledañas y parte de un cerramiento.

Hasta las 06:45, el carro y sus restos permanecían en la calzada, mientras moradores del barrio observaban con preocupación las secuelas del ataque.

La semana pasada, dos explosiones que involucraron vehículos alarmaron a los guayaquileños. Aunque en ninguno de los dos casos hubo heridos, las detonaciones dejaron daños materiales.

El primer incidente ocurrió el martes 16 de septiembre afuera del mercado del sector Juan Montalvo, en el norte de la ciudad. Dejó daños en un auto y en viviendas cercanas. El coronel Geovanny Argüello, jefe de la Policía Nacional en el distrito Florida, mencionó que horas antes del ataque sujetos entregaron un panfleto a un guardia del mercado, pero este no había comunicado a la policía. Dos hombres fueron detenidos por este caso.

El segundo incidente se produjo el miércoles 17 cuando un vehículo explotó en la puerta de una discoteca del centro de la urbe. En redes sociales circularon videos que mostraron una densa columna de humo y las llamas que generaron alarma entre transeúntes, conductores y moradores de la zona.

Dentro del carro se halló tres cilindros de gas, pero solo uno explotó. Un adolescente fue detenido por este último caso y ahora cumple internamiento preventivo por presunto terrorismo.

