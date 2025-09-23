Un motociclista colocó un explosivo en un carro en Los Almendros, sur de Guayaquil

Un carro quedó parcialmente destruido tras ser atacado con un explosivo en la ciudadela <b>Los Almendros</b>, en el sur de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/incendio-discoteca-centro-guayaquil-ED10131353 target=_blank>Guayaquil</a></b>. El artefacto fue colocado alrededor de las 04:00 de este martes 23 de<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/explosion-mercado-juan-montalvo-guayaquil-NC10125679 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/adolescente-explosion-discoteca-guayaquil-ED10138927 target=_blank></a></b>