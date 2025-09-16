Seguridad
16 sep 2025 , 17:35

Daños en un carro y un edificio tras explosión afuera de un mercado de Guayaquil

El estallido obedecería a un ataque de extorsionadores.

   
  • Daños en un carro y un edificio tras explosión afuera de un mercado de Guayaquil
    Agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), institución adscrita a la Policía Nacional, acudieron al lugar con canes para realizar inspecciones. ( Cortesía Policía Nacional )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La explosión de un artefacto que había sido abandonado afuera del mercado de Juan Montalvo, en el norte de Guayaquil, dejó la tarde de este martes 16 de septiembre un carro parcialmente destruido y daños en las ventanas de un edificio y otras casas. El estallido obedecería a un ataque de extorsionadores.

El coronel Geovanny Argüello, jefe de la Policía Nacional en el distrito Florida, mencionó que en horas de la mañana sujetos entregaron un panfleto a un guardia del mercado, pero este no comunicó a la policía.

El estallido dejó daños en las ventanas de un edificio y otras casas.
El estallido dejó daños en las ventanas de un edificio y otras casas. ( Cortesía Policía Nacional )

Lea también: Un hijo y una madre fueron víctimas de un ataque armado en el sector de Juan Montalvo, norte de Guayaquil

El estallido ocurrió alrededor de las 13:20. No dejó personas heridas. Agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), institución adscrita a la Policía Nacional, acudieron al lugar con canes para realizar inspecciones. Descartaron la presencia de algún otro explosivo.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de la actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente de la República, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el conflicto armado interno contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar terroristas.

Sin embargo, esa decisión y los estados de excepción continuos no han detenido la actividad criminal.

Revise además: Un niño de ocho años víctima de una explosión en Guayaquil necesita ayuda para sus terapias

Temas
explosión
mercados
Guayaquil
Juan Montalvo
Noticias
Recomendadas