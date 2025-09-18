Seguridad
Un juez de Guayaquil ordena internamiento para un adolescente por terrorismo

El joven es investigado por la explosión de un cilindro de gas y el incendio de un carro afuera de una discoteca en el centro de la ciudad.

   
    La detonación ocurrió cerca de las 16:30 de este miércoles 17 de septiembre entre las calles Junín y Rumichaca.( Alejandro Baque / API )
Un juez de Guayaquil ordenó internamiento preventivo para un adolescente por el presunto delito de terrorismo. Se lo investiga por la explosión de un cilindro de gas y el incendio de un carro afuera de una discoteca en el centro de la ciudad.

La detonación ocurrió cerca de las 16:30 de este miércoles 17 de septiembre entre las calles Junín y Rumichaca. En redes sociales circularon videos que mostraban una densa columna de humo y las llamas que generaron alarma entre transeúntes, conductores y moradores de la zona.

El carro estalló en la vereda, justo afuera de la discoteca. El inmueble quedó con daños parciales, pero el carro quedó completamente destruido. El incidente no dejó personas heridas.

Un testigo aseguró que sujetos empujaron el carro hasta la acera con tres cilindros de gas dentro, sin embargo, solo uno explotó.

El propietario de la discoteca aseguró que no había recibido amenazas. De su lado, el alcalde Aquiles Álvarez también se refirió a este caso. "Vamos a seguir coordinando con las autoridades para que quienes quieran sembrar miedo terminen donde deben estar: tras las rejas", escribió.

explosión
discoteca
Aquiles Álvarez
Guayaquil
Noticias
