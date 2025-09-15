Un incendio en un patio de chatarra del norte de Guayaquil ha requerido la intervención de 80 bomberos

80 bomberos de Guayaquil fueron desplegados para combatir un incendio en un patio de chatarra, de una recicladora, ubicado en el kilómetro 10.5 de la Vía a Daule, norte de Guayaquil.

Cerca de las 14:30 de este lunes 15 de septiembre, el ECU 911 alertó al Cuerpo de Bomberos de Guayaquil sobre esta emergencia, la cual originó una columna de humo visible a kilómetros de distancia.

Inicialmente ocho unidades de combate, junto a un camión cisterna y una ambulanciam arribaron al lugar. Pero, al complicarse el control de los focos de fuego, al sitio llegaron 12 unidades más.

Así, los casacas rojas han aislado montículos de desechos con el fin de no contaminar más material. Ha trascendido que ninguna persona ha quedado herida por este flagelo.

Pasadas las 21:00, los bomberos seguían sofocando las llamas en las acumulaciones de objetos desechados.