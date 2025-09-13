El incendio en la zona de protección de San Juan continúa activo este 13 de septiembre

Al amanecer de este sábado 13 de septiembre de 2025, el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/incendio-quito target=_blank>incendio forestal</a></b> en el sector de la zona de protección San Juan, en el <b>Centro Histórico de Quito</b>, continúa activo, informó el <b>Cuerpo de</b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/8280-hectareas-destruidas-incendios-forestales-ultimos-seis-anos-quito-HC9895696 target=_blank></a></b>