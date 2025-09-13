Quito
El incendio en la zona de protección de San Juan continúa activo este 13 de septiembre

El Cuerpo de Bomberos de Quito identificó tres focos activos con presencia de fuego. La zona es intervenida con más de 70 efectivos y 20 vehículos.

   
    Imagen aérea de la zona en donde se produjo el incendio forestal en San Juan. ( Cortesía del CBQ )
Al amanecer de este sábado 13 de septiembre de 2025, el incendio forestal en el sector de la zona de protección San Juan, en el Centro Histórico de Quito, continúa activo, informó el Cuerpo de Bomberos (CBQ).

El comandante de esa entidad, Esteban Cárdenas, informó que se identificaron tres focos activos con presencia de fuego. La zona es monitoreada con aeronaves no tripuladas (drones).

Al momento, el helicóptero del CBQ sigue con el combate aéreo para apagar las llamas. La zona es intervenida con más de 70 efectivos y 20 vehículos.

La emergencia se reportó desde el mediodía de ayer. El CBQ se movilizó al sitio para controlarla desde las 16:00. Cerca de las 23:00 de ayer, se informó que el flanco norte del incendio fue controlado, pero el fuego retornó al sitio.

