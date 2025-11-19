Un dron que sobrevoló la cárcel de Machala fue detonado de manera controlada, indica el SNAI

El estallido de un artefacto se escuchó en los alrededores de la Cárcel de Machala, la noche de este miércoles 19 de noviembre, reportan ciudadanos.

El Servicio Nacional de Personas Privadas de Libertad (SNAI) indicó que un dron sobrevoló el centro penitenciario, y que tras ser detectado, fue detonado controladamente.

"No existen daños materiales, ni heridos ni fallecidos", indicó la institución a cargo de las cárceles de Ecuador, aunque medios locales apuntan que se habría producido un hueco en el sitio.

Tras la alerta de este suceso, varias patrullas de la Policía Nacional se movilizaron al predio. Vecinos también indicaron que escucharon disparos.

Este hecho ocurre a 10 días del domingo 9 de noviembre, jornada en el que se produjeron dos masacres en esa cárcel que dejaron a más de 30 reos muertos.

Al día siguiente de esos hechos violentos, 23 reclusos pertenecientes al grupo delictivo Los Lobos, y a su disidencia Lobos Box, fueron trasladados a la Cárcel del Encuentro.