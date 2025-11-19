Un dron que sobrevoló la cárcel de Machala fue detonado de manera controlada, indica el SNAI

<b>El estallido de un artefacto </b>se escuchó en los alrededores de la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/masacres-carcel-machala-reos-muertos-PL10396933 target=_blank>Cárcel de Machala</a></b>, la noche de este miércoles 19 de noviembre, reportan ciudadanos. <b>El Servicio Nacional de Personas Privadas de</b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/masacre-carcel-machala-familiares-exigen-respuestas-muertes-CF10409685 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/traslado-87-reos-carcel-machala-NB10443916 target=_blank></a></b>