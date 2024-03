Caso Metástasis: La excomisionada de paz, Myriam Delgado, habría recibido un depósito de Norero

En el último grupo de procesados del caso Metástasis está Myrian Alejandra Delgado, profesora universitaria que formó parte de la comisión de pacificación de las cárceles creada por el expresidente Guillermo Lasso.

Según la fiscal Diana Salazar, formó parte de la red que ayudó al narcotraficante Leandro Norero mientras estuvo preso en la cárcel de Cotopaxi.

Entre los elementos que presentó para vincularla están los chats entre Norero y alias Rayo, uno de sus operadores que se encargaba de hacer pagos a las cuentas bancarias que le mandaba su jefe. Llevaba las cuentas en un cuaderno.

El 19 de septiembre de 2022 Norero le manda un número de cuenta con el nombre de Alejandra Delgado. Y escribe la cifra 3 000.

Rayo le responde: "ya le hago señor deme un momentito".

Y le manda una foto del comprobante de depósito que sale a nombre de Myriam Delgado por USD 3 000.

La Fiscal pidió al Banco Pichincha que certifique si este depósito se hizo y si la cuenta en efecto pertenece a la excomisionada.

El banco envió los movimientos de su cuenta y se pudo comprobar que ese día se hizo el depósito.

En la audiencia de formulación de cargos, el juez Felipe Córdova preguntó al abogado de Myriam Alejandra Delgado cuál es su alegación sobre este depósito. Él respondió que se trata de un chat entre terceros, que la transacción se tiene que investigar para determinar su procedencia y quién dio la orden. También pidió que se investigue cómo se pagaba a los comisionados y si era en efectivo de un fondo de gastos reservados.

Delgado no está presa, el juez le dictó medidas alternativas por considerar que no está claro si cumplió o no un rol en la estructura criminal de Norero y porque el depósito se hizo cuando ella ya dejó de ser comisionada.

