Seguridad
16 oct 2025 , 20:51

El Oro: 3 000 galones de combustible fueron decomisados en El Oro

Según la Policía Nacional, un inmueble era utilizado como centro de acopio y distribución de derivados de hidrocarburos, destinados presuntamente al contrabando hacia Perú

   
    El material decomisado por la Policía Nacional en Huaquillas, El Oro. ( Policía Nacional )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
En un operativo deplegado en un inmueble ubicado en la zona fronteriza de Huaquillas (El Oro), la Policía Nacional decomisó 3 000 galones de combustible.

Según los uniformados, el inmueble era utilizado como centro de acopio y distribución de derivados de hidrocarburos, destinados presuntamente al contrabando hacia Perú.

En el operativo se decomisaron aproximadamente 3 000 galones de derivados de hidrocarburos, con un valor aproximado de USD 8 700, además de dos bombas de agua y tres cilindros de GLP.

Le puede interesar: Ecuador ha decomisado más de un millón de galones de combustible en lo que va de 2025

