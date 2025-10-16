El Oro: 3 000 galones de combustible fueron decomisados en El Oro

En un operativo deplegado en un inmueble ubicado en la zona fronteriza de Huaquillas (El Oro), la Policía Nacional decomisó 3 000 galones de combustible.

Según los uniformados, el inmueble era utilizado como centro de acopio y distribución de derivados de hidrocarburos, destinados presuntamente al contrabando hacia Perú.

En el operativo se decomisaron aproximadamente 3 000 galones de derivados de hidrocarburos, con un valor aproximado de USD 8 700, además de dos bombas de agua y tres cilindros de GLP.

