Nadie les da respuestas. La ansiedad aumenta cuando se difunden los videos de los agentes que claman por ayuda. El último fue la mañana de este sábado 13 de enero, cuando un grupo de celadores del Turi, en Cuenca, le pidieron al presidente Daniel Noboa que abra canales de diálogo. “Por favor, permítanos trabajar, vivir y regresar con nuestras familias. Concilie la paz, no deje que se derrame sangre”, dice uno de los agentes.

Sus padres lloran por las noches y no pueden dormir porque tienen pesadillas. Su mayor preocupación es que su hijo sea herido con armas blancas o le disparen. Su mamá se ha enfermado de los nervios y solo espera verlo para abrazarlo. Su papá se encuentra en estado de desesperación. Su estado de ánimo se altera cuando observan los videos que circulan en Internet.

Al mismo tiempo, las familias pasan desesperadas sin saber que hacer. "Nos reunimos a rezar con mis papás , quienes están devastados emocionalmente. Sabíamos que era peligroso cuando mi hermano aplicó para seguir el curso de agente penitenciario, pero no al nivel de lo que está pasando", contó Jonathan (nombre protegido) a Ecuavisa.com .

Ingresó al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria porque no tenía otra opción para subsistir. Trabajó como guardia de seguridad

El presidente de la Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios del Ecuador (Asoserpen), Carlos Ordóñez, denunció que siente impotencia por las malas condiciones en las que trabajan los guías.

"Nosotros manejábamos armas. En 2021, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) entregó voluntariamente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas nuestro armamento, ¿por qué lo hicieron? Miren ahora las consecuencias".

Dijo que no hay logística, equipamiento ni garantías. "No hay uniformes, tampoco equipos (...) No hay jubilación anticipada, los peores (salarios) de todas las instituciones que pertenecemos al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop)".

Los familiares de los celadores se encuentran consternados y en zozobra y lloran todo el tiempo. "Nos suplican que, como representantes, hagamos algo y solo sentimos impotencia".

Diego Pozo, abogado de los agentes penitenciarios, manifestó que esta mañana se presentó un recurso de habeas corpus que se sorteó en la Unidad de Mujer, Niñez y Adolescencia de la parroquia Mariscal Sucre. Se lo hizo para solicitarle al SNAI que proteja la integridad física, psicológica, sexual y la vida de los uniformados.

En las redes sociales -indicó el jurista- se ha comprobado en los últimos días que los guías han soportado tratos crueles y vejatorios. Les torturan con maltrato. También sus vidas corren peligro.

