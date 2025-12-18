Seguridad
18 dic 2025 , 07:33

La Policía halló 328 bloques de cocaína en un carro abandonado en Daule

La droga decomisada fue exhibida la mañana de este jueves 18 de diciembre como parte de los resultados del operativo Apolo 33.

   
  • La Policía halló 328 bloques de cocaína en un carro abandonado en Daule
    El comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, señaló que el cargamento iba a ser enviado al extranjero.( Ecuavisa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Un total de 328 bloques de cocaína fueron encontrados dentro de un vehículo que quedó abandonado en un centro comercial del cantón Daule, en la provincia del Guayas, en medio de una persecución policial. Los ocupantes del automotor huyeron.

La droga decomisada fue exhibida la mañana de este jueves 18 de diciembre como parte de los resultados del operativo Apolo 33, ejecutado por la fuerza pública en varios distritos de la provincia entre el miércoles y jueves.

Lea también: Alias Maturana, padrastro de alias Bob Marley, entre los detenidos en el operativo Apolo 32

El comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, señaló que el cargamento iba a ser enviado al extranjero.

Como parte de esta operación, los agentes realizaron allanamientos en Durán, Pascuales y otros sectores del norte y sur de Guayaquil. Hasta la mañana de este jueves, 20 personas permanecían retenidas para investigaciones. Además, se incautaron fusiles, subametralladoras, carabinas, pistolas y cientos de dosis de droga.

Se incautaron fusiles, subametralladoras, carabinas, pistolas y cientos de dosis de droga.
Se incautaron fusiles, subametralladoras, carabinas, pistolas y cientos de dosis de droga. ( Ecuavisa )

Otro de los hallazgos relevantes fue la recuperación parcial de un cargamento de cerraduras para puertas. La Policía recuperó 300 cajas, de un total de 900 que eran transportadas en un camión. Cada caja contenía 12 cerraduras. De acuerdo con las investigaciones, los delincuentes descargaron parte del cargamento y lo distribuyeron en otros vehículos. Las autoridades continúan la búsqueda de las 600 cajas restantes.

Revise además: El operativo Apolo 15 deja 23 detenidos y armamento decomisado en Guayaquil

Los operativos Apolo se ejecutan desde mediados de enero en zonas conflictivas de Guayaquil y Durán. Sectores como el cerro Las Cabras, Socio Vivienda, Pascuales, Mapasingue Este, Bastión Popular, el Guasmo Sur y cooperativas del noroeste del Puerto Principal ya han sido intervenidos por la fuerza pública.

En estos operativos participan unidades especializadas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que despliegan tecnología avanzada, vehículos blindados y helicópteros para identificar a sospechosos y acceder a áreas de difícil geografía.

Temas
cocaína
narcotráfico
Pablo Dávila
Guayaquil
Daule
Durán
Noticias
Recomendadas