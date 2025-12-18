La Policía halló 328 bloques de cocaína en un carro abandonado en Daule

Un total de <b>328 bloques de cocaína</b> fueron encontrados dentro de un vehículo que quedó abandonado en un centro comercial del cantón <b>Daule</b>, en la provincia del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/capturados-armas-incautadas-operativo-apolo-duran-BA9534542 target=_blank>Guayas</a></b>, en medio de una <b>persecución</b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/alias-maturana-bob-marley-duran-HA10547752 target=_blank></a></b><i><b></b></i><b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b>