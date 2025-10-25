Dos triples asesinatos en Santa Elena y Los Ríos en menos de una hora

En menos de un día, la Policía Nacional registró dos hechos violentos que dejaron seis personas asesinadas en las provincias costeras de Santa Elena y Los Ríos.

El primer caso ocurrió la madrugada de este sábado 25 de octubre en el barrio Vinicio Yagual 2, Salinas. Según un reporte, tres mujeres, una de ellas menor de edad, fueron acribilladas dentro de una vivienda.

Las mujeres recibieron varios disparos luego de que tres hombres encapuchados irrumpieran en el domicilio en horas de la madrugada. Tras primeras investigaciones, el hecho se dio porque una de las víctimas no habría cancelado una deuda por la venta de droga. La mujer habría puesto de prenda a su hijo menor, pero eso no impidió que los criminales acabaran con su vida y dos personas más.

Lee aquí: Los militares desplegados en Imbabura regresan a Cotopaxi, tras el largo paro indígena

Solo minutos más tarde, aún en medio de la madrugada, otro triple asesinato se registró en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. Allí, testigos de la zona relataron que un grupo de al menos diez personas armadas ingresó con violencia en una casa y acabó con la vida de tres hombres.

Según la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (Dinased), el crimen estaría relacionado con una disputa territorial entre los grupos delictivos Los Lobos y Los Choneros. Información posterior dio a conocer que uno de los atacantes quedó herido y falleció al ser trasladado a un hospital.

Te puede interesar: Manabí: masacre al interior de una vivienda, en Rocafuerte, deja ocho fallecidos y un herido