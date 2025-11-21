Seguridad
21 nov 2025 , 15:11

Dos ladrones murieron arrollados tras robar USD 5 mil en el suroeste de Guayaquil

Las víctimas alertaron a las autoridades y comenzaron a seguir a los asaltantes. La persecución culminó abruptamente, cuando un bus arrolló a los ocupantes de una moto.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

Lo que comenzó como un robo en el suroeste de Guayaquil, terminó en una escena fatal: dos delincuentes que intentaron huir fueron arrollados por un bus y murieron en el lugar.

El hecho ocurrió cerca del mediodía del 19 de noviembre, cuando una pareja salía de una entidad bancaria, ubicada en las calles 29 y Portete, tras retirar USD 5 mil.

Le puede interesar: Un preso de Manta se le fugó a un guía penitenciario y a un policía tras una cita médica

El coronel Andrés Medina, subcomandante del distrito Portete, indicó que ellos fueron asaltados por dos ciudadanos a bordo de una moto roja, que mediante arma de fuego, le sustraen maleta donde llevaba el dinero.

Las víctimas alertaron a las autoridades y comenzaron a seguir a los asaltantes. La persecución se extendió hasta las calles 24 y San Martín, donde, en cuestión de segundos, los motorizados fueron arrollados por un bus.

Los moradores del sector quedaron atónitos. Por la fuerza del impacto, los sujetos salieron despedidos de la motocicleta y cayeron en la calzada. Vecinos se acercaron para ver si se encontraban heridos, pero ya habían fallecido.

Lea también: El estallido del exgerente de la ATM, Andrés Roche, en el Municipio de Guayaquil que quedó sin explicación

"Familiares de la persona a la que le sustrajeron los USD 5 mil se acercan a uno de los occisos, ingresa sus manos en sus partes íntimas y recuperan en una funda la cantidad de dinero que le habían sustraído", detalló el subcomandante Medina.

Tras el accidente, el conductor del bus huyó del lugar. Personal de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) junto a agentes policiales, arribó para realizar las pericias correspondientes.

Luego de una hora de pericias, los cuerpos fueron trasladados a la morgue y la moto, a un centro de retención vehicular.

Temas
Policía Nacional
asalto
siniestro de tránsito
arrollado
Guayaquil
Noticias
Recomendadas