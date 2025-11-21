Un preso de Manta se le fugó a un guía penitenciario y a un policía tras una cita médica

Jhonny Fabricio Alcívar Delgado, un preso sentenciado a 17 años de cárcel por narcotráfico, se fugó el pasado martes 18 de noviembre después de acudir a una cita médica en Manta.

El policía y el guía penitenciario que lo acompañaban lo llevaron a almorzar a un local ubicado al frente al Hospital Rodríguez Zambrano, de donde salieron. Allí, el recluso pidió permiso para ir al baño.

En el parte policial se describe que, tras un lapso leve de tiempo, se percataron de que el hombre se había fugado.

El agente notificó de esta situación a otros uniformados, quienes aprehendieron a los dos funcionarios que debían resguardar al preso. Allí se percataron que el policía y el guía no se habían movilizado en una patrulla, sino en un taxi.

Al día siguiente, la Fiscalía General del Estado solo formuló cargos por el delito de evasión al agente de seguridad penitenciaria, indicando que el policía había avisado de este hecho.

Ahora, el funcionario del SNAI conocerá si es sentenciado por la justicia el próximo 9 de diciembre de 2025.