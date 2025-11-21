Un preso de Manta se le fugó a un guía penitenciario y a un policía tras una cita médica

Jhonny Fabricio Alcívar Delgado, <b>un preso sentenciado a 17 años de cárcel por narcotráfico</b>,<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/preso-fuga-carcel-regional-guayas-paradero-fito-GK9185228 target=_blank> se fugó </a></b>el pasado martes 18 de noviembre después de acudir a una cita médica en Manta. El policía y el guía<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/exjuez-corte-provincial-guayas-asesinado-urbanizacion-JA10454519 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/presunto-agresor-segundo-ecuatoriano-extraditado-eeuu-historia-CA10452404 target=_blank></a></b>