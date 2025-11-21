Guayaquil
21 nov 2025 , 09:20

El estallido del exgerente de la ATM, Andrés Roche, en el Municipio de Guayaquil que quedó sin explicación

El exgerente de la ATM salió de la Alcaldía gritando e insultando al director de Compras Públicas, pero ni él ni el Municipio han explicado hasta ahora el origen del altercado.

   
  • El estallido del exgerente de la ATM, Andrés Roche, en el Municipio de Guayaquil que quedó sin explicación
    Andrés Roche fue gerente de la ATM hasta el 2020. ( Tomada de la cuenta de X @andresroche )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

El exgerente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil, Andrés Roche, protagonizó un altercado tras salir del Municipio. Visiblemente alterado, gritando y contenido por otros dos hombres, Roche lanzó insultos contra el director de Compras Públicas del Cabildo, Jorge Viteri.

El incidente ocurrió al mediodía de este jueves 20 de noviembre, pero hasta la mañana de este viernes el Municipio de Guayaquil no había emitido ningún pronunciamiento. Roche, por su parte, tampoco se ha referido públicamente al hecho, que llamó la atención de funcionarios y transeúntes en los exteriores de la Alcaldía.

Lea también: La ATM extenderá a todo Guayaquil el control de infracciones mediante cámaras: siete sanciones serán revisadas

Roche fue asambleísta entre 2009 y 2012 y posteriormente gerente de la ATM, cargo que ocupó hasta 2020. Durante esos años formó parte de las administraciones municipales de Jaime Nebot y Cynthia Viteri.

Temas
Municipio de Guayaquil
Cynthia Viteri
Jaime Nebot
Guayaquil
Noticias
Recomendadas