Dos hombres fueron asesinados en el sur de Guayaquil

El cuerpo de un hombre quedó tendido en una esquina del bloque 1 de la cooperativa Unión de Bananeros, en el sur de Guayaquil. Eran las 21:00, cuando un grupo de sicarios llegó a ese sector del Guasmo Sur y atacó a 10 personas que estaban reunidas.

Otro ciudadano también resultó herido y fue trasladado a una casa de salud. José Vinueza, jefe subrogante del distrito policial Sur, dio más detalles sobre las víctimas.

"No tiene ningún antecedente penal, tiene 21 años de edad y lamentablemente ha sido consumidor. Hay un ciudadano de 19 años que está herido, no tiene complicaciones", comentó.

Luego arribó el personal de Criminalística y Dinased para realizar las investigaciones. "Aproximadamente hay 15 indicios balísticos, son calibre 9 mm. Aparentemente los que realizan los impactos fue en una moto con dos ocupantes", señaló Vinueza.

Una hora después, otro hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado a tiros en la cooperativa EsmeraldasChiquita en Las Malvinas.

Según testigos, la víctima estaba en la calle cuando fue baleada por criminales que llegaron en motocicletas. "Pasaron unos muchachos con fusil, lo dejaron pegado. Al parecer la víctima es venezolano (...) se especula que los manes tenían 15, 16 años", relató un hombre.

En ambos casos, los policías ejecutaron operativos para capturar a los implicados en los crímenes, pero hasta el cierre de este informe no hubo resultados.