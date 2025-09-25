Dos jóvenes fueron asesinados en Pascuales, norte de Guayaquil

Al pie de su casa quedaron los cuerpos de dos jóvenes, luego de ser baleados la tarde del miércoles 24 de septiembre en el sector Carlos Guevara Moreno, en Pascuales, norte de Guayaquil.

El doble asesinato ocurrió cerca de las 16:00. Según moradores, las víctimas eran familiares y conversaban fuera de su hogar, cuando un vehículo negro llegó a la zona y de él se bajaron dos sujetos armados que los acribillaron.

Le puede interesar: Un centro de acopio clandestino almacenaba 18 000 galones de diésel en Manta

Restos de bala quedaron en la calzada y una de las paredes de la vivienda registró varios impactos. El ataque se produjo mientras policías realizaban un operativo de control en el distrito Pascuales. Tras la alerta, arribaron al sitio e identificaron a las víctimas.

"Él uno de 20, el otro de 21 años, el cual tiene antecedentes por tenencia de arma de fuego", comentó Jorge Rodríguez, jefe del distrito Pascuales.

Lea también: Alias Doble A: capturado ocho veces, sobreseído ocho veces

La avenida fue cerrada como parte del procedimiento. Personal de Criminalística levantó los indicios balísticos y realizó el levantamiento de los cuerpos.

Rodríguez agregó que desconocen el móvil del crimen. Hasta finales de agosto, Pascuales registró 281 muertes violentas, según datos del Ministerio del Interior.