Guayaquil | Dos semanas sin respuestas sobre el secuestro del director administrativo del hospital Teodoro Maldonado Carbo

El director administrativo del Hospital Teodoro Maldonado Carbo , del IESS , ubicado en el sur de Guayaquil , cumple este viernes 14 de febrero dos semanas secuestrado, entre el silencio de las autoridades y una inestabilidad en la gerencia de la casa de salud, que supuestamente iba a estar custodiada por policías y militares, pero según trabajadores, esa disposición no se cumple.

El presidente del Consejo Directivo del IESS, Eduardo Peña, dijo el miércoles pasado en una entrevista a una radio local que a los gerentes de este hospital se les está asignando protección porque "son amenazados", sin precisar los motivos de las intimidaciones.

"El nombre del juego se llama pelear con las mafias, lo estamos haciendo y vamos a ganar en el largo plazo", agregó.

Sin embargo, ni él ni el ministro de Gobierno, José De la Gasca, quien también ha sido cuestionado por el tema, han querido referirse directamente sobre el secuestro de Camba. "De eso no puedo hablar", dijo el ministro el jueves en otra entrevista.

"En el Teodoro Maldonado Carbo ha habido situaciones de seguridad bastante complicadas. Normalmente ha sido presa de las mafias políticas y de las mafias de las organizaciones delictivas para tomarse sus presupuestos", agregó De la Gasca.

Después del secuestro del director, el Gobierno asignó a diez militares y a diez policías de élite para que custodien las áreas más sensibles del hospital, no obstante, los colaboradores del hospital señalan que eso no se cumple. "Solo estuvieron dos días y nada más", indicó a Ecuavisa un trabajador que prefirió no revelar su nombre.

El secuestro de Camba se produjo prácticamente dos años después de que la anterior directora administrativa del Teodoro Maldonado, Nathaly López, fuese asesinada por sicarios que la acribillaron en el sur de Guayaquil.