Un sujeto guardaba USD 60 000 falsos y especies de revisión vehicular en Pomasqui, Quito

Un sujeto fue detenido en la parroquia de Pomasqui, extremo norte de Quito, por agentes de la Policía Judicial.

Según investigaciones realizadas por las autoridades, el aprehendido se dedicaba a ingresar dólares falsos al sistema financiero nacional y a la falsificación de certificados de revisión vehicular.

"Se obtuvieron los siguientes indicios: USD 60 280 en billetes falsificados de diferentes denominaciones, 59 especies de revisión vehicular pertenecientes a los cantones de Vinces, Quito, Playas, Naranjal y Cayambe, cuatro licencias de conducir presuntamente adulteradas, dos matrículas vehiculares", detalló Jaime Ruales comandante de la Policía de la zona 9.

El dinero falso y las especies de matriculación de distintos cantones eran ofrecidos a través de las redes sociales. "Las operaciones de falsificación se hacían en el Distrito Metropolitano de Quito utilizando especies de las agencias de tránsito. El peritaje determinará si son falsos o fabricados por terceros", añadió Pablo Luna, jefe de la Policía Judicial.

La Policía continúa con las investigaciones a fin de involucrar a más personas que estarían involucradas. El hombre fue llevado hasta la Unidad de Flagrancia.

