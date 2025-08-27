Niño reportado como desaparecido en Cuenca se encuentra con su madre en Venezuela

En su cuenta de X, la Policía Nacional informó, la noche de este miércoles 27 de agosto de 2025, que el niño Gael Z. fue localizado en Venezuela junto a su madre. Esto ocurrió luego de que la Fiscalía General informara, en redes sociales, que el chico estaba desaparecido y encendiera las alertas en todo el país.

Tras activar el protocolo de búsqueda e investigación, se realizaron labores de recolección de información con familiares, amigos y redes sociales. Así, se logró contactar con los familiares del menor que residen en Venezuela, lo cual "permitió establecer comunicación mediante videollamada con la madre, quien confirmó que se encuentra en dicho país en buen estado de salud junto a su hijo".

La Fiscalía informó que el infante estaba desaparecido desde el 20 de agosto de 2025. Según el Ministerio Público, desapareció en la avenida Primero de Mayo, villa 02, al sur de Cuenca, capital de la provincia del Azuay, en el austro del Ecuador. También publicó su fotografía para que la gente pueda ayudar a identificarlo.

Sus familiares denunciaron la desaparición en la Fiscalía General y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) de la Policía Nacional.

