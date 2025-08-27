Niño reportado como desaparecido en Cuenca se encuentra con su madre en Venezuela

En su cuenta de X, la<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/policia-nacional target=_blank> <b>Policía Nacional</b></a> informó, la noche de este miércoles 27 de agosto de 2025, que el niño Gael Z. fue localizado en Venezuela junto a su madre. Esto ocurrió luego de que la <b>Fiscalía</b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/israel-historia-debora-rybadeneira-adulta-mayor-ecuatoriana-pide-ayuda-centro-geriatrico-CB10003908 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/desaparecidos-ecuador target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/promedio-18-personas-dia-desaparecidas-ecuador-2024-YN9197818 target=_blank></a></b>