"Lo que Ecuador ha visto es que cierto grupo de asambleístas quiere reformar el Código Penal a su conveniencia para buscar la impunidad de algunos de sus coidearios a los cuales hemos procesado y que han sido sentenciados en derecho, que no pudieron defenderse en los tribunales debido a la cantidad de pruebas que presentamos", añadió.

Para Salazar, es una cuestión de "cumplir la ley, no de cambiarla", pues estas reformas "desnaturalizarían por completo el sistema de justicia, porque se debe entender que la reserva en las investigaciones tiene un motivo: permitir un trabajo independiente y que no se filtre la información", agrega.

"Si con todas las previsiones y las reservas de ley hay quienes logran enterarse algo y lo publican enseguida en redes sociales cual campaneros, imagínese –y el Ecuador lo sabe– si les damos toda la información. La reserva de ley tiene un porqué, aquí y en cualquier sistema democrático y judicial del mundo", asevera.

Salazar considera inconstitucional que se quiera establecer una imprescriptibilidad de delitos e incluir una causal para revisar penas con base en resoluciones del Comité de Derechos de la ONU sobre presuntas vulneraciones durante el proceso judicial.

"Creo que se trata de algo así como 'populismo penal', porque ya en la Constitución se establece qué delitos pueden ser catalogados como imprescriptibles, pero no sirve de mucho si hay imprescriptibilidad y no juzgamiento en ausencia, porque lo único que va a permitir eso es tener prófugos de por vida y no sentenciados", afirma.

