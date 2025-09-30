Seguridad
30 sep 2025 , 15:00

Paro Nacional Ecuador | Tres de los 12 detenidos por la violencia en Otavalo fueron regresados a Imbabura

Mediante documentos enviados a jueces, dos de los detenidos han señalado que padecen epilepsia y autismo. Fueron trasladados de Portoviejo a la cárcel de Ibarra.

   
  • Paro Nacional Ecuador | Tres de los 12 detenidos por la violencia en Otavalo fueron regresados a Imbabura
    Foto de tres detenidos por el paro nacional en Ecuador, retornados a Ibarra.( Cortesía )
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Canal WhatsApp
Newsletter

Diego Armando L., Alfredo P. y Luis Alberto C., tres de los 12 presos por los actos violentos en Otavalo en el primer día del paro nacional, fueron retornados a la provincia de Imbabura.

Los tres hombres fueron trasladados desde la cárcel El Rodeo de Portoviejo hasta la cárcel de Ibarra este martes 30 de septiembre. Para ello, fueron embarcados en un helicóptero militar, que aterrizó en un estadio.

Le puede interesar: Paro Nacional Ecuador | La Conaie pide que se inicie un juicio político en contra de los ministros John Reimberg y Giancarlo Loffredo

Ellos habían sido llevados a Manabí el pasado 25 de septiembre por decisión del subdirector de Protección y Seguridad Penitenciaria del Servicio Nacional a Personas Privadas de Libertad (SNAI).

Su regreso a Imbabura habría ocurrido por motivos de salud. Dos de los tres trasladados han presentado mediante escritos, tanto a la jueza que maneja el caso en el que fueron procesados por terrorismo y a juzgados para tramitar habeas corpus, que padecen de epilepsis y autismo.

Lea también: Embajadora de la Unión Europea pide liberar a militares que el Gobierno dice fueron secuestrados en Imbabura

Las defensas de los presos han enviado varias solicitudes para apelar la prisión preventiva que fue dictada, pero aún no han sido atendidas esas peticiones.

Los 12 detenidos, entre los que se encuentran dos venezolanos según el Gobierno, son acusados de atentar contra unidades policiales, incendiar vehículos y sustraer documentos y evidencias el lunes 22 de septiembre. Aquel día también fue aprehendida una mujer, quien se defiende en libertad tras recibir medidas cautelares.

Temas
Terrorismo
paro nacional
paro nacional Ecuador
disturbios
Otavalo
Ibarra
Noticias
Recomendadas