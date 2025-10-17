11 detenidos en Otavalo que son acusados por terrorismo buscan defenderse en libertad

11 personas que fueron detenidas en Otavalo y que son acusadas de terrorismo buscan revocar la prisión preventiva que pesa en su contra y así defenderse en libertad.

La audiencia se desarrolla desde la mañana de este viernes 17 de octubre del 2025 en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Las defensas de los procesados argumentan que la Fiscalía no tiene pruebas en contra de sus clientes, primero, para justificar un presunto terrorismo, y segundo, para mantener una prisión preventiva.

El pasado 22 de septiembre, 13 personas fueron detenidas como sospechosas de destruir una unidad policial de Otavalo durante las protestas en contra del Gobierno por la eliminación del subsidio al diésel.

El SNAI dispuso su traslado a cárceles de Esmeraldas y Manabí. Sin embargo, tras acciones legales y diálogos con el Gobierno, 11 de ellos fueron llevados a una prisión de Ibarra, ya que pertenecen a comunidades indígenas de la provincia de Imbabura.

La fundación Inredh detalló que de los 13 procesados, 12 se encuentran con prisión preventiva y uno tiene presentaciones periódicas. Sin embargo, en esta audiencia, el abogado de uno de los detenidos no apeló la prisión preventiva.

Hasta el cierre de esta nota, la diligencia se suspendió y se retomará desde las 13:00 para continuar con la intervención de las defensas.

