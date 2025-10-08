Ecuador
Familiares denuncian que no saben dónde están ocho indígenas kichwas detenidos en Otavalo

Ellos debían ser trasladados de la cárcel de Portoviejo a la de Ibarra por orden judicial.

   
Los familiares y abogados de los indígenas kichwas de Otavalo (Imbabura), que debían ser trasladados de la cárcel de Portoviejo a la de Ibarra por orden judicial, aseguran que no saben dónde se encuentran. Exigen a la jueza del caso que sancione al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) por desacato.

El lunes 6 de octubre, un tribunal de Manabí dispuso el traslado inmediato de ocho indígenas kichwas, pero desde entonces no hay confirmación de su paradero.

Según sus allegados, hasta este martes sabían que el traslado no se había concretado; sin embargo, este miércoles recibieron información extraoficial de que siete habrían salido y que el octavo permanecía en Portoviejo porque no estaba incluido en el habeas corpus.

Hasta las 17:00 de este miércoles, los abogados verificaron que los procesados no habían ingresado a la cárcel de Ibarra y presentaron un escrito ante el tribunal para que se tomen acciones.

"De allá, según dicen, ya salieron. No sabemos dónde están. Deberían detener al director del SNAI. Flagrantemente están cometiendo un delito", manifestó el abogado Mario Ruiz.

Ecuavisa consultó al SNAI sobre la ubicación de los detenidos, pero la institución respondió que, debido al estado del proceso, ciertos detalles son de carácter reservado "por motivos de seguridad", hasta nuevo aviso.

Los siete indígenas de Otavalo forman parte de un grupo de trece procesados por el delito de terrorismo. El caso se inició el 22 de septiembre, día de su detención, y actualmente se encuentra en etapa de instrucción fiscal.

La Fiscalía General del Estado (FGE) los acusa de participar en la destrucción de la unidad policial de Otavalo y de otros disturbios ocurridos durante la jornada de protestas contra el Gobierno de Daniel Noboa.

