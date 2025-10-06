Paro Nacional: Tribunal ordenó el traslado de indígenas de Otavalo detenidos a la cárcel de Ibarra

Esa fue la decisión del Tribunal de Manabí, que concedió parcialmente el habeas corpus presentado a su favor por un dirigente de su comunidad.

Los ocho indígenas kichwas de Otavalo , que están en la cárcel El Rodeo, en Portoviejo, serán trasladados a su provincia para cumplir la prisión preventiva en la cárcel de Imbabura. El regreso debe ejecutarse de inmediato.

Los jueces dijeron que los informes presentados por el Servicio Penitenciario (SNAI) no justificaron las razones para alejar a los detenidos de su entorno social y cultural, y del juez que lleva su proceso en Ibarra por el delito de terrorismo. Concluyeron que el Gobierno vulneró sus derechos colectivos.

Otros tres detenidos pidieron su libertad por su condición de discapacidad. Pero el tribunal argumentó que no presentaron documentación al respecto y ordenó al SNAI que les realice una valoración médica.

Tanto el SNAI como la defensa de los indígenas procesados apelaron la decisión del tribunal por estar en desacuerdo. Sin embargo, esa impugnación no detiene la orden del regreso inmediato de los detenidos de Manabí a Imbabura.