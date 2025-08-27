Seguridad
Una banda de ladrones que usaba uniformes de CNT fueron capturados en Guayaquil

Los hombres se habían disfrazado con unifomes de CNT para robar una terminal de placas valorada en USD 18 mil. La Policía incautó tres vehículos que usaba esta banda.

   
    Foto de prendas de vestir que estaban en poder de banda que robó una terminal de placas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).( Policía Nacional )
Tres hombres fueron detenidos la tarde de ayer por robar equipos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) en el sur de Guayaquil.

Según la Policía, el asalto ocurrió el lunes y los sospechosos se disfrazaron con uniformes de la compañía y robaron una terminal de placas valorada en USD 18 mil.

Tras la denuncia, los uniformados realizaron varios allanamientos en el distrito Esteros, donde ubicaron una vivienda con varios equipos, entre ellos la terminal de placas y uno de los vehículos usados por el grupo delictivo.

"Continuando con estos operativos y con la flagrancia que corresponde a una acción ininterrumpida, se intercepta a los otros dos vehículos implicados en el hecho en el sector de la isla Trinitaria", narró Francisco Zumárraga, comandante de la Zona 8.

Como parte de los indicios, los agentes también recabaron cuatro teléfonos y las prendas de vestir usadas por los antisociales.

