Una banda de ladrones que usaba uniformes de CNT fueron capturados en Guayaquil

Tres hombres fueron detenidos la tarde de ayer por robar equipos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) en el sur de Guayaquil.

Según la Policía, el asalto ocurrió el lunes y los sospechosos se disfrazaron con uniformes de la compañía y robaron una terminal de placas valorada en USD 18 mil.

Tras la denuncia, los uniformados realizaron varios allanamientos en el distrito Esteros, donde ubicaron una vivienda con varios equipos, entre ellos la terminal de placas y uno de los vehículos usados por el grupo delictivo.