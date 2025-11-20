El defensor del Pueblo pide acceso a la Cárcel del Encuentro para verificar trato a reos

El defensor del Pueblo, <b>César Córdova</b>, aseguró este miércoles 19 de noviembre que solicitó al <b>Ministerio del Interior</b> poder realizar una visita a la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/quienes-ocupan-carcel-encuentro-santa-elena-DF10406731 target=_blank>Cárcel del Encuentro</a></b>, la prisión insignia del<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/carcel-encuentro-bunker-ecuador-MF10409612 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/abogada-jorge-glas-denuncia-condiciones-criticas-carcel-encuentro-KB10443238 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/carcel-encuentro-santa-elena-hacinamiento-AE10414488 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>