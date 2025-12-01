Fiscalía formula cargos en contra del exjuez David Jacho por presunto acoso sexual

El fiscal general encargado, Leonardo Alarcón, formula cargos en contra de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/david-jacho target=_blank>David Jacho</a>, <b>exjuez de la Corte Nacional</b>, por el presunto delito de <b>acoso sexual</b>. La diligencia se desarrolla la tarde de este <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/david-jacho-destituido-juez-acoso-sexual-CL10390103 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/david-jacho-acoso-sexual-procesado-fiscalia-DE10417602 target=_blank></a>