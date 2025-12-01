Fiscalía formula cargos en contra del exjuez David Jacho por presunto acoso sexual

El fiscal general encargado, Leonardo Alarcón, formula cargos en contra de David Jacho, exjuez de la Corte Nacional, por el presunto delito de acoso sexual.

La diligencia se desarrolla la tarde de este lunes 1 de diciembre de forma reservada justamente en la Corte Nacional de Justicia.

En las próximas horas se conocerá si el juez del caso, Manuel Cabrera, dicta en su contra prisión preventiva, presentaciones periódicas, grillete electrónico u otro medida cautelar.

David Jacho fue acusado por su exasistente de comentarios e insinuaciones de carácter sexual, motivo por el cual presentó su renuncia.

El tema fue enviado al Consejo de la Judicatura, entidad que, por unanimidad, lo destituyó del cargo de juez y envió el expediente a la Fiscalía.

