David Jacho fue destituido como juez de la Corte Nacional por presunto acoso sexual

Por unanimidad, el Pleno del <b>Consejo de la Judicatura </b>destituyó este 7 de noviembre a <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/david-jacho target=_blank>David Jacho</a>, juez de la Corte Nacional de Justicia, por presunto <b>acoso sexual</b> a su exasistente. Además, por<b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/juez-david-jacho-regreso-corte-nacional-FG10345725 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/juez-david-jacho-suspendido-acoso-sexual-AJ9803310 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/no-hubo-cuorum-consejo-judicatura-suspender-juez-david-jacho-acoso-sexual-KH9786914 target=_blank></a>