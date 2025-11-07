Política
07 nov 2025 , 13:23

David Jacho fue destituido como juez de la Corte Nacional por presunto acoso sexual

Jacho fue acusado de acoso sexual por su exasistente, quien dijo que se vio obligada a renunciar por esa situación.

   
    David Jacho durante un evento institucional en julio 2024.( Corte Nacional de Justicia )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó este 7 de noviembre a David Jacho, juez de la Corte Nacional de Justicia, por presunto acoso sexual a su exasistente.

Además, por recomendación de la vocal Magaly Ruiz, el caso será enviado a Fiscalía para las investigaciones de rigor. En inicio, se conoció que la afectada reculó en su denuncia ante el Ministerio Público.

En julio 2025, trascendió un documento de la mujer en la que indicaba que su renuncia como asistente de Jacho se producía por acoso sexual del magistrado.

El caso llegó a la Judicatura, entidad que vigila y sanciona el comportamiento y actuación de jueces y fiscales. La entidad suspendió a Jacho por tres meses sin sueldo mientras duraban las investigaciones.

Sin embargo, el conjuez regresó a sus funciones a finales de octubre, pues la Judicatura no tomaba una decisión definitiva.

Dicha decisión se tomó este viernes. Mario Godoy, Alfredo Cuadros, Damián Larco y Magaly Ruiz votaron a favor de la destitución de David Jacho. El vocal Fabián Fabara estuvo ausente.

