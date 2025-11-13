David Jacho, exjuez nacional, será procesado por presunto acoso sexual a su exsecretaria

David Jacho, exjuez de la Corte Nacional de Justicia, será procesado penalmente por el presunto acoso sexual a su exsecretaria.

Este jueves 13 de noviembre, la Fiscalía pidió fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos.

El acoso sexual es sancionado con cárcel de entre uno y tres años.

El 7 de noviembre, Jacho fue destituido como juez por parte del Consejo de la Judicatura. Durante esa sesión se acordó enviar el expediente a Fiscalía para que realice las investigaciones pertinentes.

El caso se conoció en julio de 2025, cuando trascendió un documento de la víctima, quien indicaba que su renuncia como asistente de Jacho se producía por acoso sexual del entonces magistrado.

