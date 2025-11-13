David Jacho, exjuez nacional, será procesado por presunto acoso sexual a su exsecretaria

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/david-jacho target=_blank>David Jacho</a>, exjuez de la Corte Nacional de Justicia, será procesado penalmente por el presunto<b> acoso sexual</b> a su exsecretaria. Este jueves 13 de noviembre, la <b>Fiscalía</b> pidió fecha y hora para la <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/david-jacho-destituido-juez-acoso-sexual-CL10390103 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/juez-david-jacho-regreso-corte-nacional-FG10345725 target=_blank></a>