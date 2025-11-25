Dos cuerpos incinerados fueron hallados cerca de una hacienda en Buena Fe, Los Ríos

Dos cadáveres incinerados fueron encontrados al costado de una vía de tercer orden del cantón Buena Fe, en Los Ríos.

El hallazgo se produjo la tarde de este lunes 24 de noviembre, a la altura de una hacienda de una empresa dedicada a la elaboración de lápices.

Los cuerpos tenían mutilaciones, uno de ellos sin dedos en la mano izquierda, mientras que la otra víctima tenía desprendida su pierna izquierda.

Ante el avanzado estado de descomposición de sus restos, los fallecidos no pudieron ser identificados en el sitio. Los cuerpos fueron trasladados a una morgue.

Buena Fe, que tiene menos de 100 mil habitantes, es el décimo cantón con más muertes violentas en lo que va del 2025. Registra 141 crímenes.