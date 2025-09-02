El cuerpo incinerado de una adulta mayor fue hallado en Riobamba

Agentes de la Policía Nacional hallaron un cuerpo incinerado en una zona boscosa de la comunidad Cachatón-San Francisco de Riobamba, Chimborazo.

El descubrimiento del cadáver se produjo en la tarde del lunes 1 de septiembre, tras ser notificados mediante una llamada al ECU-911.

Según un informe de Criminalística al que tuvo acceso Ecuavisa.com, el cadáver corresponde al de una adulta mayor de 88 años, el cual fue hallado en estado de carbonización total.

La víctima fue identificada como María Morocho Cavay. Según la base de datos de Homicidios Intencionales en Ecuador, al menos seis cadáveres han sido hallados en estado de carbonización hasta el mes de julio.

De las 23 provincias con muertes violentas, Chimborazo es la cuarta con menos asesinatos en el país, registrando siete en los primeros de 2025.