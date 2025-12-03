Seguridad
03 dic 2025 , 21:12

Cinco reos más fallecieron en la Penitenciaría del Litoral, tras respuesta del SNAI sobre otras muertes

Solo uno de los cuerpos tenía un hematoma en el lado izquierdo del abdomen. Los decesos ocurren después del pronunciamiento del SNAI ante el pedido de la prensa sobre otras muertes en el reclusorio.

   
    Cinco reos más fallecieron este miércoles 3 de diciembre de 2025 en la Penitenciaría del Litoral. ( API )
Fuente:
Policía Nacional
user placeholder

Annabell Verdezoto
A las 11:48 del miércoles 3 de diciembre de 2025, personal del Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI) alertó del hallazgo de reos fallecidos en la Penitenciaría del Litoral. Según los datos a los que accedió Ecuavisa.com, fueron cinco los cuerpos que la Policía recogió en esa cárcel.

Cuatro de los cinco fallecidos no tenían signos de violencia. El último tenía un hematoma en el lado izquierdo del abdomen.

Revise: Una mujer falleció tras recibir un disparo durante persecución policial en Guayaquil.

Esta víctima estaba dentro del pabellón prioritario de la cárcel Regional Guayas. Uno cuerpo fue recogido en el policlínico, otros dos en el pabellón 7 ala 2 y el otro no se especifica en qué área de la Penitenciaría.

La alerta de los decesos se dio horas después de que el SNAI confirmara que otros siete presos fallecieron en 24 horas. La respuesta de la entidad fue en medio de reiterados pedidos y reclamos de la prensa por la falta de información.

Lea más: SNAI desmiente nueva alerta de fuga en la Cárcel del Encuentro.

