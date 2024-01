El tratado de cooperación militar marítima entre Ecuador y Estados Unidos entrará en vigencia en los próximos días. La Corte Constitucional determinó que no es necesario que el trámite pase por la Asamblea y lo remitió a la Presidencia para que continúe con el trámite.

El dictamen de la Corte se conoció este 23 de enero y da paso al acuerdo que permite que el respaldo militar de EE.UU. para combatir las actividades marítimas transnacionales ilícitas. Entre ellas se encuentran el tráfico de drogas y de armas de destrucción masiva, también el tráfico de personas y la pesca ilegal.

Lea también: Ecuador depende de sus buenas relaciones internacionales para vencer al narcoterrorismo

Tras el visto bueno de la Corte Constitucional, el procedimiento será que el presidente Daniel Noboa emita un decreto ejecutivo ratificando el acuerdo. Luego, la Cancillería enviará una nota diplomática a Estados Unidos informando que se superó el procedimiento interno necesario en Ecuador y finalmente se concretarán los detalles para la entrada en vigencia del plan.

Aclara que no se trata de una alianza política o militar, que no tiene como objetivo la realización de actividades militares o bélicas para afrontar amenazas propias de conflictos armados, defensa de la soberanía o integridad territorial. Por ello no requiere un debate legislativo.