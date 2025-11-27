Una cooperativa de transporte en el Valle de Los Chillos fue asaltada por hombres armados

Una cooperativa de transporte interprovincial de Esmeraldas que tiene oficinas en el sector de San Rafael, en el Valle de Los Chillos, fue asaltada la tarde del miércoles 26 de noviembre.

La víctima del asalto fue el administrador de estas oficinas, Juan Carlos M.

El hombre fue encañonado por tres sujetos armados, quienes robaron USD 600 en efectivo y dos celulares.

Los ladrones dejaron un gran desorden en la bodega de encomiendas. El hecho llamó la atención de los ciudadanos, quienes se agolparon en el punto.

Por ahora, no hay algún sospechoso detenido. Las autoridades revisan las cámaras de seguridad para ubicar a los asaltantes.

