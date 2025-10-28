Seguridad


Video | Conductor de camión evadió un intento de asalto en Caupicho, sur de Quito

Al menos seis delincuentes, con armas de fuego, intentaron asaltar al conductor de un camión.

   
Un conductor logró evadir un intento de asalto durante la madrugada en el sector de Caupicho, sur de Quito.

Una cámara de seguridad registró el 24 de octubre cómo una de las camionetas adelanta al vehículo pesado y frena repentinamente luego de un rompevelocidades. Al instante, otro vehículo bloquea parcialmente la calzada.

Al notar que varios ocupantes descendían de los vehículos con armas de fuego, el conductor dio revesa y huyó. Los delincuentes incluso realizaron disparos.

Inseguridad aumenta en Caupicho

Los moradores aseguran que los intentos de asalto a vehículos son cada vez son más frecuentes y piden mayor presencia policial.

En respuesta, los uniformados ejecutaron controles vehiculares y peatonales.

Billetes falsos preocupan a negocios

Otro de los delitos que piden que se investiguen en la zona es la falsificación de billetes a la que se exponen los negocios

Este nuevo caso reaviva la preocupación de los habitantes del sur de Quito, quienes solicitan a las autoridades mayores presencia policial y medidas de seguridad que permitan reducir los índices delictivos en barrios como Caupicho, Chillogallo y Guamaní.

