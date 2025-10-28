Video | Conductor de camión evadió un intento de asalto en Caupicho, sur de Quito

Un conductor logró evadir un intento de asalto durante la madrugada en el sector de Caupicho, sur de Quito.

Una cámara de seguridad registró el 24 de octubre cómo una de las camionetas adelanta al vehículo pesado y frena repentinamente luego de un rompevelocidades. Al instante, otro vehículo bloquea parcialmente la calzada.

Al notar que varios ocupantes descendían de los vehículos con armas de fuego, el conductor dio revesa y huyó. Los delincuentes incluso realizaron disparos.

LEA: Quito: lo que se sabe del cadáver baleado que fue hallado en la avenida Simón Bolívar