Seguridad
27 oct 2025 , 07:06

Video | Asaltante intimidó con un disparo a ciudadano para asaltarlo en Monteserrín, Quito

El ciudadano quiso enfrentar al antisocial, pero luego de que este realizó un disparo al piso, el hombre se dejó robar.

   
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción y Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

En un video quedó registrado cómo un delincuente armado abordó a dos personas que caminaban por la calle de las Alondras, en Monteserrín, norte de Quito, para asaltarlos de forma violenta.

Eran las 05:30. El sujeto armado se movilizaba con su cómplice en una moto. Uno de ellos baja del vehículo y amedrenta a un hombre, quien intenta defenderse con golpes de puño.

Pero el antisocial realiza un disparo al piso como advertencia. Tras esto, el ciudadano se deja robar. Luego roban el celular a la mujer. Finalmente huyen.

LEA: Dos casos de suplantación de identidad en los aeropuertos de Quito y Guayaquil

La Policía busca a los asaltantes

El asalto alarmó a los vecinos del sector que lamentan haber perdido la paz que había en la zona, pues ahora son frecuentes en varias calles del barrio. "A mi hermano y su esposa también le robaron unos motociclistas", dijo una habitante de Monteserrín.

La Policía está tras la pista de los autores del hecho. Se presume que serían responsables de otros asaltos en diferentes sectores de la parroquia Jipijapa.

LEA: Videovigilancia, droga y altares a la Santa Muerte: así operaba la banda capturada en La Roldós, en Quito

"Hemos tenido varios eventos de personas con estas características en los sectores Laureles, Amazonas, Los Shyris. Le corresponde al eje investigativo atender estos casos. Se recomienda a la ciudadanía poner resistencia", dijo un policía.

Los moradores solicitan que la presencia policial sea permanente para evitar los asaltos. Los gritos, golpes y el temor quedan en el ambiente y en la memoria de los vecinos que esperan recuperar la seguridad en el sector.

LEA: Las autoridades continúan limpiando el lodo de las casas en la Comuna de Carcelén, San Antonio de Pichincha

Temas
asalto
disparo
Monteserrín
video
Quito
Noticias
Recomendadas