Video | Asaltante intimidó con un disparo a ciudadano para asaltarlo en Monteserrín, Quito

En un video quedó registrado cómo un delincuente armado abordó a dos personas que caminaban por la calle de las Alondras, en Monteserrín, norte de Quito, para asaltarlos de forma violenta.

Eran las 05:30. El sujeto armado se movilizaba con su cómplice en una moto. Uno de ellos baja del vehículo y amedrenta a un hombre, quien intenta defenderse con golpes de puño.

Pero el antisocial realiza un disparo al piso como advertencia. Tras esto, el ciudadano se deja robar. Luego roban el celular a la mujer. Finalmente huyen.

LEA: Dos casos de suplantación de identidad en los aeropuertos de Quito y Guayaquil